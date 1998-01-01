الاحتلال يستدعي وزير شؤون القدس عدنان الحسيني للتحقيق

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مخابرات الاحتلال، قبل ظهر الاثنين، منزل وزير القدس وعضو مجلس الأوقاف الإسلامي عدنان الحسيني، وسلمته استدعاء للتحقيق معه.

واستهدفت سلطات الاحتلال الأيام الماضية رئيس وأعضاء المجلس الاسلامي، باعتقالهم واستدعائهم للتحقيق وابعادهم عن الأقصى، حيث أبعدت رئيسه أمس الشيخ عبد العظيم سلهب عن الاقصى لمدة 50 يوما، وعضوي المجلس حاتم عبد القادر ومهدي عبد الهادي لمدة اسبوع، ونائب مدير اوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات لمدة 4 أشهر، وتتهمهم سلطات الاحتلال بالمسؤولية لاعادة فتح مصلى باب الرحمة .