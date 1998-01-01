  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الشرطة تكشف سر "رجل الوسادة" الذي أرعب السكان

الإثنين 04 مارس 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف سر "رجل الوسادة" الذي أرعب السكان


وكالات / سما /

فوجئ رجال الشرطة باتصال هاتفي غير مألوف، بعد قلق السكان من "رجل مريب يقف بلا حراك ويحتضن وسادة"، وسط أجواء شديدة البرودة في ولاية مينيسوتا الأميركية.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، تلقى مركز الشرطة مدينة جوردان، شمالي مينيسوتا، اتصالا هاتفيا يبلغهم عن رؤية "رجل مشبوه يحمل مخدة، ويقف من دون حراك"، فضلا عن أنه لا يرتدي سوى قميص خفيف في أجواء شديدة البرودة.

لكن رجال الشرطة الأميركية اكتشفوا عند وصولهم لموقع الرجل المزعوم، أنه لا يعدو على كونه ملصقا بحجم الإنسان مصنوعا من الورق المقوى لشخص يحمل وسادة، فيما يبدو أنه دعاية لشركة ما.

وتبين لاحقا أن الرجل المطبوع على الملصق العملاق هو المليونير مايك لينديل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي بيلو" المختصة بصناعة الوسائد عالية الجودة.

وسخر مركز الشرطة من الموضوع الطريف بنشر محتوى المكالمة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "المكالمة المفضلة اليوم".

وساهم تساقط الثلوج الغزيرة في ولاية مينيسوتا في انعدام الرؤية في الخارج، مما جعل الملصق الكبير يبدو وكأنه رجل حقيقي وسط الثلوج.

وانخفضت درجة الحرارة في مينيسوتا في فبراير إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر، كما سجل كم الثلوج المتساقطة على الولاية رقما قياسيا.

#الرجل #الوسادة #الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: غانتس شارك بتأبين شهداء حماس وعرض جنودنا للخطر عام 2014

عقب اجتماع هنية بهيئة مسيرات العودة.. حماس تكشف عن نتائج زيارة وفدها لمصر

مستشرق اسرائيلي: السلام في صفقة القرن يعني الحرب واسم بديل لخطة الفشل

معاريف: الانقسام خدم "اسرائيل" لسنوات طويلة والتطورات الاخيرة بغزة جعلته غير جيد لليهود

لافروف يكشف عن سبب تاجيل صفقة القرن ويؤكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا بها

الوقائي يقبض على شخص قام بابتزاز 40 فتاة في بيت لحم

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

سجن

جهات أمنية وعسكرية إسرائيلية تحذّر: السجون قد تنفجر

501822M

محدث بالاسماء.. شهيدان برصاص الاحتلال واصابة جنديين بزعم عملية دهس غرب رام الله

الفوج الأول من معتمري غزة يغادر مطار القاهرة إلى السعودية

مسيرات العودة

قيادي فلسطيني: وفد امني مصري سيصل غزة حاملا ردوداً إسرائيلية والأوضاع ذاهبة للانفجار

البردويل

البردويل: حماس قدمت ثلاث مقترحات لمصر حول المصالحة وهي كالتالي ..