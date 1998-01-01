الشرطة تكشف سر "رجل الوسادة" الذي أرعب السكان

وكالات / سما /

فوجئ رجال الشرطة باتصال هاتفي غير مألوف، بعد قلق السكان من "رجل مريب يقف بلا حراك ويحتضن وسادة"، وسط أجواء شديدة البرودة في ولاية مينيسوتا الأميركية.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، تلقى مركز الشرطة مدينة جوردان، شمالي مينيسوتا، اتصالا هاتفيا يبلغهم عن رؤية "رجل مشبوه يحمل مخدة، ويقف من دون حراك"، فضلا عن أنه لا يرتدي سوى قميص خفيف في أجواء شديدة البرودة.

لكن رجال الشرطة الأميركية اكتشفوا عند وصولهم لموقع الرجل المزعوم، أنه لا يعدو على كونه ملصقا بحجم الإنسان مصنوعا من الورق المقوى لشخص يحمل وسادة، فيما يبدو أنه دعاية لشركة ما.

وتبين لاحقا أن الرجل المطبوع على الملصق العملاق هو المليونير مايك لينديل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي بيلو" المختصة بصناعة الوسائد عالية الجودة.

وسخر مركز الشرطة من الموضوع الطريف بنشر محتوى المكالمة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "المكالمة المفضلة اليوم".

وساهم تساقط الثلوج الغزيرة في ولاية مينيسوتا في انعدام الرؤية في الخارج، مما جعل الملصق الكبير يبدو وكأنه رجل حقيقي وسط الثلوج.

وانخفضت درجة الحرارة في مينيسوتا في فبراير إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر، كما سجل كم الثلوج المتساقطة على الولاية رقما قياسيا.