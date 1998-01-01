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قصة زفاف مؤثرة.. حضرت زواج ابنتها ثم ماتت

الإثنين 04 مارس 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصة زفاف مؤثرة.. حضرت زواج ابنتها ثم ماتت


وكالات / سما /

رفضت سيدة أسترالية أن تقوم ابنتها بتقديم حفل زفافها عن الموعد المحدد رغم إصابتها بمرض سرطان خطير، مؤكدة أنها ستحضر ذلك الحفل حتى لو قبل موتها بيوم واحد.

وقالت جيسيكا لونغي، 27 عاما، وهي تحكي قصة والدتها المؤثرة: "أصيبت أمي بمرض السرطان النخاعي المتعدد، وجرى تشخيص المرض لديها في بداية عام 2016، قبل نحو عشرة أشهر من من تعرفي على زوجي آلان آدم".

وأوضحت جيسكيا أن وضع أمها ليونا كان مستقرا، حيث ذهبت مع الخطيبين في إجازة لمزيد من التعارف، وجرى الاتفاق لاحقا أن يكون حفل الزفاف بعد نحو عام.

لكن بحسب ماذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، الأحد، فإن حالة الأم بدأت بالتدهور سريعا قبل أشهر من الموعد المقرر، فقررت جيسيكا وخطيبها تقديم تاريخ حفل الزفاف حتى تتمكن الأم المريضة من حضوره.

غير أن ليونا رفضت ذلك وطلبت من ابنتها الحفاظ على الموعد المقرر للعرس حتى لا تحدث أي ارتباكات في التحضير قد تظهر حفل الزفاف بشكل غير مقبول، مؤكدة لابنتها أنها ستكون على الوعد.

وكان موعد الحفل هو 4 نوفمبر 2017، ليكون أيضا آخر يوم تقضيه مع ابنتها، وهنا تواصل جيسكيا سرد قصتها: "كانت لدى والدتي روح قتالية فريدة من نوعها، فرغم تحذيرات الأطباء لها من أنها قد لا تعيش حتى اليوم المأمول، غير أنها استطاعت تحدي كافة العقبات ووفت بوعدها لي، وقطعت مسافة طويلة من المستشفى قبل أن تعود إليه لترقد بسلام بعد شهر، إذ رحلت في 4 ديسمبر من نفس العام."

وقالت جيسيكا: "كان يوما جميلاً، وموقفا مؤثرا وسأذكره إلى آخر يوم من عمري".

#الزواج #زفاف #المرض

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