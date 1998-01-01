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"HTC" تطلق هاتفا للعملات الرقمية

الإثنين 04 مارس 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"HTC" تطلق هاتفا للعملات الرقمية


وكالات / سما /

أعلنت شركة "HTC" عن نيتها إطلاق هاتف ذكي مخصص للأشخاص الذين يعملون في سوق العملات الرقمية.

ويؤكد الخبراء في الشركة أن هاتف "Exodus 1" الذي سيطرح قريبا، سيوفر أكبر قدر من الحماية وتشفير البيانات، وسيضم تقنيات خاصة لتخزين مفاتيح التشفير المخصصة للتعامل بالعملات الرقيمة.

كما يتميز هذا الهاتف بهيكل شفاف يظهر أجزاءه الداخلية، وشاشة بمقاس 6 بوصات، ودقة عرض (3200/1800) بيكسل، ومعالج "snapdragon 845"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف، فبعدسة مزدوجة بدقة (16+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية مزدوجة أيضا بدقة (8+8) ميغابيكسل.

#الهاتف #العملات الرقمية

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