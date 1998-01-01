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الاحتلال يعتقل (26) مواطناً من الضفة

الإثنين 04 مارس 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (26) مواطناً من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الاثنين.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل (11) مواطناً من مدينة القدس، وهم: مجد أحمد الأعور، محمود نجيب الأعور، نضال سفيان النتشة، طارق خالد عودة، مهدي يوسف أبو دياب، عبد الرحيم العباسي، نضال النتشة، طارق العباسي، محمد خالد شريفة، توفيق عثمان وعمر أبو اسنينة، بالإضافة إلى اعتقال أربعة مواطنين من بلدتي بدّو وبيت عنان شمال غرب القدس، وهم: هاشم محمد حميدان، محمد زهران زهران، أدهم محمد حميدان ووسام ربيع.

واعتقل ثمانية مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: محمد هادي الأسمر، لؤي نوح فارس حامد، رامز عيسى عبد الخالق حامد، فراس موسى سحويل، مجاهد الشني، يوسف محمد الديك، صلاح وفيق بزار وهيثم باسم علقم.

 فيما اعتقلت الأسيرين المحررين أحمد زياد نزال ومحمد راسم خزيمية من محافظة جنين، وعامر خالد محمد قاطوني من أريحا.

#الاحتلال

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