عدوان: اغتيال الاحتلال لشابين في الضفة اجرام وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية

غزة / سما /

دعا النائب عن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية د. عاطف عدوان لتفعيل المقاومة في الضفة رداً على اجرام الاحتلال والذي كان آخره اغتيال شابين فلسطينيين غرب رام الله من خلال المزيد من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

وقال النائب د. عدوان في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة (4-3):" أن جريمة اغتيال الاحتلال لشابين قرب قرية كفر نعمة هو اجرام ودليل واضح علي تنكر الاحتلال لكل القوانين والمواثيق الدولية "

وأضاف النائب د. عدوان:" أن الاحتلال يتعامل بقوة النار مع المدنيين العزل ليزيد من جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"

واستنكر النائب عدوان استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل استمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، موضحاً أن استمرار السلطة برام الله بالتنسيق الأمني مع الاحتلال جرأ الاحتلال على مثل هذه الجرائم.

واعتبر د. عدوان هذه الجرائم التي تُمارس يومياً ضد شعبنا تستوجب الادانة الدولية من مختلف أحرار العالم، داعياً لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة على أبناء شعبنا.