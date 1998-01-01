الكلية الجامعية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

غزة / سما /

وقعت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مذكرة تفاهم مع جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، وذلك بحضور ومشاركة كل من المهندس أحمد كردية مساعد نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، السيد أنور أبو موسى مدير عام الجمعية، المهندس عبد الله الحداد نائب رئيس مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وعدد من المسئولين في كلا المؤسستين.

وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك في مجال تنفيذ مساقات ودورات تدريبية مشتركة، وتبادل خبرات المدربين والفئات المستهدفة، والتعاون في مجال كتابة المشاريع المجتمعية والتسويق لها وكذلك التعاون في مجال الترجمة وتبادل الخبرات والخدمات المقدمة لدى كل منهما في مجال السمعيات والتخاطب، وكذلك تقديم التسهيلات وفق الإمكانات المتاحة بين الطرفين.

يشار إلى أن المذكرة يستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات، وستسهم بشكل كبير في إيجاد مساحة من التفاهمات ما بين الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وجمعية إعمار للتنمية والتأهيل بما يسهم في خدمة قطاع السمعيات والتخاطب، خاصة وأن الكلية الجامعية تنفرد بتقديم اختصاصي تأهيل فني سمعيات وعلاج نطق ومشاكل الكلام وترفد المجتمع سنويا بالنخب المختصة في هذين المجالين، علاوة على تقديمها لخدمات الاستشارة والعلاج في هذا المجال من خلال عيادة اضطرابات التخاطب التابعة لها.