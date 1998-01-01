الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الدهس في "كفر نعمة"

القدس المحتلة / سما /

كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن أحد المصابين في عملية الدهس قرب كفر نعمة، برتبة ضابط في الجيش الإسرائيلي وحالته لا زالت خطيرة وهناك إصابة ثانية لجندي بحالة طفيفة.

ووفقاً للمتحدث، قام الجيش صباح اليوم بسحب السيارة التي نفذ بها شبان فلسطينيون عملية دهس فجر اليوم، مضيفاً أن منفذي الدهس ليسوا من سكان كفر نعمة.

وأوضح المتحدث، يسود اعتقاد أن خلية منظمة جاءت للقيام بالعملية هناك، وحاولت الهروب من المكان ولم تنجح، على حد زعمه.

وأشار المتحدث إلى أن عملية الدهس، جاءت بعد حملة اعتقالات في القرية جرت الليلة، وخاض الجنود خلالها اشتباكات مع سكان وشبان من القرية والتي استمرت حتى ساعات الصباح.