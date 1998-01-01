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النضال تدين جريمة الاعدام التي ارتكبها الاحتلال في كفر نعمة

الإثنين 04 مارس 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت جبهة النضال الشعبي الجريمة التي قامت قوات الاحتلال صباح يوم الاثنين، باعدام شابين واصابة اخر، في قرية كفرنعمة غرب رام الله، مشيرة أن ما قام به الاحتلال هو تصفية جسدية ومباشرة وجريمة جديدة تضاف لسلجها الاجرامي.

وتابعت الجبهة قوات الاحتلال التي تنتشر على الحواجز بين القرى والمدن الفلسطينية، هي عصابات قتل واعدام، ضد كل ما هو فلسطيني.

وأوضجت الجبهة إن رواية الاحتلال التي يحاول تسويقها للرأي العام العالمي، والايهام بأن الفلسطينين "ارهابين"، عبر ما تسميه باعلامها الموجه من قبل اجهزة المخابرات "عمليات دهس"، هو خداع وتزييف للحقائق.

وحذرت الجبهة من مغبة النقل المباشر عن اعلام الاحتلا وروايته، مشيرة أن ذلك يساهم في نشر هذه الروايات الكاذبة.

وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية والقانونية بتوثيق جرائم الاحتلال، وخصوصا الاعدامات الميدانية ورفع الدعاوى على جنود الاحتلال تمهيدا لمحاكتهم.

#النضال الشعبي

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