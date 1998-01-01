جامعة الأقصى توقع العديد من الاتفاقيات مع الجامعات التركية

غزة / سما /

وقعت جامعة الأقصى ممثلة بشؤون العلاقات الدولية اتفاقيات تعاون مع 6 جامعات تركية ضمن برامج "الحراك الأكاديمي والطلابي مولانا"، (Mevlana)، الممول من الحكومة التركية والذي يتيح الفرصة لأعضاء الهيئة التدريسية بقضاء فترة تدريسية لنقل خبرته عن طريق اعطاء محاضرات في مجال تخصصه في احدى الجامعات الشريكة في هذا البرنامج مع جامعة الأقصى كما ويتيح الفرصة للطلبة بقضاء مدة فصل دراسي ممكن ان يمتد لسنة دراسية حسب الاتفاقية مع الجامعات الشريكة.

وهدفت أنشطة مشاريع التبادل الأكاديمي إلى تحسين الأداء الأكاديمي وفرص التعلم وزيادة التمكين الذاتي والثقة بالنفس، وتعزيز فرص العمل وتحسين آفاق التطور الوظيفي، إضافة إلى تحسين كفاءات اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتفاهم بين الثقافات ونقل وتبادل الخبرات والثقافات وأفضل الممارسات.

واكد عميد شئون العلاقات الدولية في الجامعة د. نبيل العيلة على أهمية هذا النوع من اتفاقيات التبادل الاكاديمي الذي سوف ينعكس بشكل ايجابي على تطوير المسيرة الأكاديمية في الجامعة من خلال اطلاع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على البرامج الدراسية والتدريبية في الجامعات الأخرى. كما أنه يساعدهم في تحسين مهاراتهم اللغوية و توسيع آفاقهم الاجتماعية والتعرف على ثقافات أخرى.