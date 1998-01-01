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موراتا : لم نرضخ أمام برشلونة حتى الآن

الإثنين 04 مارس 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موراتا : لم نرضخ أمام برشلونة حتى الآن


وكالات / سما /

رفض المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الاستسلام قبل إثنى عشر جولة على نهاية الموسم في الدوري الإسباني ، عقب قيادة أتلتيكو مدريد للفوز على ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل ، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

وسجل موراتا هدفي المباراة لأتلتيكو مدريد ، وأكد بعد المباراة أن الموسم لم ينتهي بعد ، وفريقه سينافس برشلونة المتصدر حتى النهاية.

وقال اللاعب في تصريح نقلته الصحافة الإسبانية “علينا الفوز بجميع النقاط المحتملة ، ونتوقع من برشلونة السقوط ، وسنقاتل حتى النهاية”.

وأضاف “سعيد لتسجيلي الهدفين ، أريد مساعدة أتلتيكو ، لقد تكيفت مع الفريق بسرعة كبيرة”.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، وفي رصيده 53 نقطة ، وبفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وسجل موراتا الذي وقع مع أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية هدفه الثالث مع أتلتيكو مدريد ، بعد الهدف الأول في شباك فياريال.

#موراتا #برشلونة

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