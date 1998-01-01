أنشيلوتي يهاجم "الفار" بعد الخسارة أمام يوفنتوس

وكالات / سما /

صب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي غضبه على التحكيم وتقنية الإعادة بالفيديو “فار” بعد خسارة نابولي أمام يوفنتوس بهدفين مقابل هدف ، أمس الأحد ، في مباراة جمعتهما على أرضية ملعب سان باولو ، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وشهدت الدقيقة الخامسة والعشرين طرد حارس مرمى نابولي أليكس ميريت ، بعد محاولته إعاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، الذي سقط أرضاً دون أن يتعرض للمس ، ومن ثم رفع الحكم جيانلوكا روكي البطاقة الحمراء في وجه الحارس ، دون العودة للفار ، قبل أن ينفذ البوسني ميراليم بيانيتش الركلة الحرة المباشرة ويسجل هدف التقدم فوراً.

وقال أنشيلوتي في تصريح لشبكة سكاي سبورت إيطاليا “الهدف الأول مثير للجدل ، ميريت لم يقم بلمس رونالدو وتعرض للطرد بسبب محاولة الإعاقة ، لكن يجب علينا اخذ الاعتبار لمكان ذهاب الكرة ، ولماذا لم يستخدم الفار بشكلٍ كلي ؟ ، اللقطة لا تحتاج لطرد مباشر لأن كريس لم يكن قادراً على الوصول للكرة الذاهبة نحو الركنية”.

ورغم احتجاجه إلا أن أنشيلوتي اعترف بقوة يوفنتوس خلال الموسم الحالي ، بقوله “لست نادماً على الموسم الحالي لأن يوفنتوس كان استثنائياً وحرمنا من الاقتراب منه ، لكن فريقنا له مستقبل مبشر ويعطينا الآمل للمستقبل”.

وحسم يوفنتوس اللقب عملياً بعد وصوله للنقطة الثانية والسبعين ، قبل إثنى عشر جولة على نهاية الموسم ، وبفارق ستة عشر نقطة عن نابولي.