مورينيو يكشف موقف مسؤولي تشيلسي من حادثة كيبا

وكالات / سما /

كشف السيد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي الكبير عما قالته له مصادر مطلعة داخل نادي تشيلسي الإنجليزي بشأن واقعة الحارس كيبا أريزابالاجا.

وعاد اللاعب الإسباني لحماية عرين البلوز في المباراة التي جمعته بنظيره فولهام ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعاد المدرب الإيطالي المخضرم ماوريسيو ساري حارسه كيبا إلى مركزه الأساسي مرة أخرى بعد عملية الصلح التي جرت بينهما، وتأكيد مدرب نابولي الإيطالي الأسبق على أن صاحب الـ 24 عاماً هو الحارس رقم 1 في النادي اللندني.

الرجل الخاص قال أن مصادر مطلعة من داخل النادي اللندني أخبرته أن اللاعب لم تكن لديه أي نية للوقوف في وجه ساري عند طلبه تبديل حارس بيلباو السابق، وصرح خلال تواجده ضيفاً على قنوات بي إن سبورتس قائلاً “الأمر يبدو كأنه سوء فهم حيث شارك به الكثير من الناس”.

وأضاف “الطبيب على أرض الملعب، مدرب حراس المرمى الذي لم يتدخل وجلس، عاطفة اللحظة، غضب ماوريسيو من الحادثة”.

وتابع “كانت هناك الكثير من العوامل التي جعلتنا نظن “واو، هذا أمر كبير””.

وعاقب المدخن الشره حارسه كيبا بالبقاء على دكة البدلاء في المباراة السابقة ضد توتنهام في ديربي لندن، على أثر ما بدر من الحارس الإسباني في مباراة البلوز ضد مانشستر سيتي الأسبوع الماضي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.