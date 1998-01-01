ريال مدريد يحدد 3 مدربين لخلافة سولاري

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد حدد قائمة من المدربين للتعاقد مع أحدهم عقب نهاية الموسم الحالي من أجل خلافة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي بات مهدداً بالإقالة.

ووقع سولاري على عقد دائماً مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2021، لكن من المتوقع أن يتم فسخ هذا العقد في نهاية الموسم بعد الإقصاء من بطولتي الكأس والدوري الإسباني بالهزيمة من الغريم التقليدي برشلونة مرتين في ظرف 3 أيام، وتبقى الفرصة الأخيرة له الفوز بلقب دوري الأبطال.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يفاضل بين 3 أسماء لاختيار مدرب ريال مدريد في الموسم القادم، ولم تشهد القائمة المختصرة تواجد اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ارتبط بالعودة للنادي في الأيام الماضي، وجاءت الخيارات على النحو التالي:

يواخيم لوف

إنه حلم قديم لفلورنتينو بيريز، لديه الشخصية التي يفضلها سواء من حيث أسلوب اللعب أو بحضوره أمام اللاعبين ووسائل الإعلام، وبدأ الهوس بالتعاقد مع لوف منذ تتويجه بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، وكان لوف قد صرح في وقت سابق “أي مدرب في العالم يرغب بتدرب ريال مدريد”، علماً أنه غير مرتبط بأي منتخب أو نادي في الوقت الراهن.

ماسيميليانو أليجري

في ظل التقارير التي تؤكد إمكانية رحيل أليجري عن يوفنتوس بنهاية الموسم لرغبة النادي بالتعاقد مع زين الدين زيدان، ارتبط المدرب الإيطالي بتدريب أكثر من نادي، ويأتي على رأسهم ريال مدريد، حيث يرى بيريز أنه مدرب ناجح على الصعيد المحلي كما يملك إنجازات في دوري الأبطال، فقد وصل للنهائي مرتين في ظرف 3 سنوات.

ماوريسيو بوتشيتينو

هو الاسم المفضل لدى جماهير ريال مدريد وإدارة النادي أيضاً، وكان بيريز يقاتل من أجل التعاقد معه في الصيف الماضي بعد رحيل زين الدين زيدان، لكن توتنهام رفض التخلي عنه، وتبقى هذه المعضلة الأكبر التي قد تعيق المدرب الأرجنتيني من تدريب الريال.