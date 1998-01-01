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ليفربول يتعثر أمام إيفرتون ويفقد الصدارة لصالح السيتي

الإثنين 04 مارس 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يتعثر أمام إيفرتون ويفقد الصدارة لصالح السيتي


وكالات / سما /

سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام جاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد المثير الذي انتهى بدون أهداف في مباراة جمعتهما على ملعب جوديسون بارك في ختام الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز

وفقد ليفربول بهذه النتيجة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح منافسه على اللقب مانشستر سيتي لأول مرة بشكل رسمي منذ الجولة السادسة عشر من عمر البريميرليج.

ودخل ليفربول المباراة بقوة وسرعة كبيرة، وحاول فرض أسلوب سيطرته وضغطه على الخصم كعادة الفريق تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب،

ونجح ليفربول بشوط المباراة الأول بالتماسح بخط الدفاع ومحاول الاستحواذ على الكرة وإيجاد حلول للوصول لمرمى الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون.

ومع ضغط ليفربول الهائل وتماسك فريق إيفرتون أتيحت فرصة واحدة محققة فقط للتسجيل بالشوط الأول كانت عن طريق إنفراد صريح للنجم المصري محمد صلاح بالحارس جوردان بيكفورد ولكن الأخير نجح بالتصدي للكرة وإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني واصل ليفربول ضغطه ومحاولة للبحث عن هدف لفك شفرات وتحفظ لاعبي إيفرتون في الخط الخلفي ووسط الملعب.

وفي الدقيقة 55، أهدر المصري محمد صلاح مرة أخرى فرصة إنفراد صريح بالحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، بسبب تباطؤه وإنقاذ مايكل كين الكرة من أمامه.

وبعدها نجح إيفرتون بالسيطرة على بعد من أوقات المباراة ومجارات ليفربول في لقاء تحول لساخن وصاخب في أخر ربع ساعة من عمره ولكن دون أحد الفريقين من هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون.

وبهذه النتيجة أهدر ليفربول رسمياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، وهبط للمركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق نقطة لصالح كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

 
#ليفربول #مانشستر سيتي #إيفرتون

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