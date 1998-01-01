فروانة: الاحتلال اعتقل (17) مواطنا من غزة خلال فبراير الماضي

غزة / سما /

قال مدير موقع "فلسطين خلف القضبان" المختص بشؤون السرى، عبد الناصر فروانة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (17) مواطنا من قطاع غزة خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

واضاف: وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي إلى (27) مواطنا. بواقع اعتقال (10) مواطنين خلال يناير و(17) مواطنا خلال فبراير. وأن جميعهم كانوا قد اعتقلوا في عرض البحر أو بعد أن تجاوزوا الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة. فيما لم تسجل أي حالة اعتقال عبر معبر بيت حانون/ايرز خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأوضح المحتص بشؤون الأسرى بأن (4) مواطنين ممن اعتقلوا خلال فبراير الماضي كانوا يعملون في مهنة الصيد، واعتقلوا في عرض البحر، وأن سلطات الاحتلال أفرجت عن جميعهم بعد اعتقال دام عدة أيام. وأن واحداً منهم قد فقد بصره جراء اصابته اثناء الاعتقال.

واشار فروانة الى أن قوات الاحتلال أعلنت وفي أوقات متفرقة خلال شباط/فبراير الماضي عن اعتقال ما مجموعه (13) آخرين بعد ان تجاوزوا الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة. وما زال جميعهم رهن الاعتقال.

وذكر فروانة بأن نحو (300) اسير من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأسير ضياء الفالوجي والمعتقل منذ أكثر من 26 سنة، هو أقدمهم ويُعتبر عميد أسرى قطاع غزة.