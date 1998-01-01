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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين على الأقل ويستدعي آخر من القدس

الإثنين 04 مارس 2019 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عشرة مواطنين على الأقل من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: توفيق عثمان، وعبد الرحيم خليل العباسي، ونضال سفيان النتشة، وطارق سعادة العباسي، ومجد أحمد الأعور، ومحمود نجيب الأعور، وذلك عقب دهم منازلهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

 فيما اعتقلت من بلدة العيسوية عمر أبو سنينة، ومن البلدة القديمة محمد خالد شريفة، ومن بيت عنان شمال غرب القدس وسام حسين ربيع، ومن بلدة بدّو شمال غرب القدس هاشم حميدان، وتم تحويلهم الى مراكز اعتقال وتوقيف في المدينة.

كما استدعت تلك القوات الشاب محمد الشويكي من بلدة سلوان، للتحقيق.

#الاحتلال

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