  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال ينفذ مداهمات واعتقالات في الضفة

الإثنين 04 مارس 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينفذ مداهمات واعتقالات في الضفة


رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وافادت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرر لؤي نوح فارس حامد والشاب رامز عيسى عبد الخالق حامد من منزليْهما في بلدة سلواد شرق رام الله. والشاب يوسف الديك من منزله في قرية كفر نعمة غرب رام الله، والأسير المحرر محمد هدى الريماوي، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. اضافة الى الشاب فراس سحويل من عبوين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر أبوسنينة، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية العيساوية بالقدس المحتلة. والشابين مجد أحمد الأعور ومحمود نجيب الأعور من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى .

واعتقلت قوات الاحتلال امس الشابين محمد راسم خزيمية، وأحمد زياد نزال أثناء عبورهما حاجز الكونتينر، كما جرى اعتقال الشقيقين غسان، وأنس أحمد جمال طحاينة من مدينة جنين على معبر الكرامة أثناء عودتهما من تركيا.

الأكثر قراءة اليوم

صرف رواتب الشهداء والاسرى اليوم او غدا وجزء من الراتب للموظفين

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

نتنياهو: غانتس شارك بتأبين شهداء حماس وعرض جنودنا للخطر عام 2014

والا العبري : حماس ابتكرت بالونات خطيرة والجيش يفشل في اعتراضها

ما هي تعليمات المستوى السياسي لجيش الاحتلال للتعامل مع غزة؟

عقب اجتماع هنية بهيئة مسيرات العودة.. حماس تكشف عن نتائج زيارة وفدها لمصر

عامل نظافة عثر على ثروة بأغرب مكان.. فماذا فعل بها؟

الأخبار الرئيسية

501822M

شهيدان برصاص الاحتلال واصابة جنديين بزعم عملية دهس غرب رام الله

مسيرات العودة

قيادي فلسطيني: وفد امني مصري سيصل غزة حاملا ردوداً إسرائيلية والأوضاع ذاهبة للانفجار

البردويل

البردويل: حماس قدمت ثلاث مقترحات لمصر حول المصالحة وهي كالتالي ..

المالكي

المالكي: فلسطين اختبار و قوى الشر اجتمعت لإبادة وجودنا و حاجتنا الى وحدتنا ضروري وهام

صفقة القرن

مستشرق اسرائيلي: السلام في صفقة القرن يعني الحرب واسم بديل لخطة الفشل