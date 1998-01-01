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بوتفليقة يقدم ملف ترشحه للرئاسة ويعد بتنظيم انتخابات مبكرة في حال فوزه

الإثنين 04 مارس 2019 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتفليقة يقدم ملف ترشحه للرئاسة ويعد بتنظيم انتخابات مبكرة في حال فوزه


الجزائر /وكالات/

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد إعلان ترشحه، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون سنة لا يشارك فيها، وإجراء إصلاحات تهدف لتغيير النظام السياسي، إذا تم انتخابه مجددا.

وجاء إعلان بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب الجزائري وقرأها نيابة عنه مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، اليوم الأحد، بعد تقديمه ملف ترشح بوتفليقة.

وتضمنت الرسالة 6 إجراءات تعهد بوتفليقة القيام بها بعد إعادة انتخابه في الـ18 من أبريل المقبل رئيسا للبلاد، وهي:

أولا: مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا.

#بوتفليقة #انتخابات #ترشيح

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