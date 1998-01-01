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الشرطة تقبض على فتاة متهمة بدهس عائلة في ابو ديس

الإثنين 04 مارس 2019 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله /سما/

قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان شرطة جنوب شرق القدس قبضت مساء الاحد على فتاة لقيامها بدهس مواطن وزوجته وابنهما بمركبة غير قانونية كانت تقودها في بلدة ابو ديس .واضاف ارزيقات بان الشرطة وبعد ورود بلاغ لها يفيد بوقوع حادث سير في بلدة ابو ديس على الفور تم توجيه مركبات الاسعاف وتحريك قوة من الشرطة وعند وصولها تبين بان فتاة فقدت السيطرة على مركبة كانت تقودها وتبين كذلك بانها غير قانونية ودهست اب وام وابنهما وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج .واكد ارزيقات بان الشرطة باشرت التحقيق بملابسات الحادث.

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