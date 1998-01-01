  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أجواء غير مستقرة وأمطار محلية اليوم وغداً

الإثنين 04 مارس 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غير مستقرة وأمطار محلية اليوم وغداً


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زحات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا
وفي يوم غد الثلاثاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا
وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وباردا ً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

الأكثر قراءة اليوم

صرف رواتب الشهداء والاسرى اليوم او غدا وجزء من الراتب للموظفين

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

ما هي تعليمات المستوى السياسي لجيش الاحتلال للتعامل مع غزة؟

والا العبري : حماس ابتكرت بالونات خطيرة والجيش يفشل في اعتراضها

صور : انطلاق أولى رحلات العمرة من غزة بعد حرمان 5 سنوات

عامل نظافة عثر على ثروة بأغرب مكان.. فماذا فعل بها؟

معاريف: الانقسام خدم "اسرائيل" لسنوات طويلة والتطورات الاخيرة بغزة جعلته غير جيد لليهود

الأخبار الرئيسية

501822M

شهيدان برصاص الاحتلال واصابة جنديين بزعم عملية دهس غرب رام الله

مسيرات العودة

قيادي فلسطيني: وفد امني مصري سيصل غزة حاملا ردوداً إسرائيلية والأوضاع ذاهبة للانفجار

البردويل

البردويل: حماس قدمت ثلاث مقترحات لمصر حول المصالحة وهي كالتالي ..

المالكي

المالكي: فلسطين اختبار و قوى الشر اجتمعت لإبادة وجودنا و حاجتنا الى وحدتنا ضروري وهام

صفقة القرن

مستشرق اسرائيلي: السلام في صفقة القرن يعني الحرب واسم بديل لخطة الفشل