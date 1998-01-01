الرئيس يستقبل أعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية

بغداد /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر اقامته بالعاصمة العراقية بغداد، أعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية: إياد علاوي، والرئيس أمين الجميل، وطاهر المصري، وفؤاد السنيورة، وعمرو موسى.

وأطلع الرئيس، أعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية، على آخر التطورات في فلسطين، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة من قبل المتطرفين وبدعم وإسناد من حكومة الاحتلال بهدف طمس هوية القدس وتغيير طابعها الحضاري والتاريخي.

وجرى اللقاء بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى العراق أحمد عقل، وياسر عباس.