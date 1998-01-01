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نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر

الأحد 03 مارس 2019 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر


رام الله / سما /

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاحد، اعتقال جهاز المخابرات العامة المصور الصحفي في فضائية النجاح حازم ناصر من منزله الليلة الماضية، والذي جاء عقب "سلسلة استدعاءات ومضايقات خلال الاسابيع الماضية".

واعتبرت النقابة في بيانها، ان اعتقال ناصر يندرج في اطار تقييد حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الرأي والتعبير عنه، ودعت الى الافراج الفوري عنه، خاصة وانه كان قد استدعي عدة مرات خلال الاسابيع الماضية وخضع للتحقيق دون ثبوت ارتكابه اية مخالفة.

واعتبرت النقابة انه و "رغم انخفاض مستوى الانتهاكات الداخلية في الضفة الغربية خلال الاشهر الماضية، وهو ما تثمنه النقابة وتنظر له بارتياح، الا ان الاجهزة الامنية لا زالت تمارس ضغوطاً على بعض الصحفيين من وقت لاخر، وهو ما ترفضه النقابة باعتباره انتهاكاً وتدخلاً مرفوضاً في شؤون الصحفيين، وتدعو الى وقفه تماماً".

وشددت نقابة الصحفيين، على  ان مستشارها القانوني يتابع قضية الزميل ناصر قانونياً، وان الامانة العامة تبذل كل جهودها لتأمين الافراج عنه وعودته لعمله واسرته.

#نقابة الصحفيين #اعتقال صحفي

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