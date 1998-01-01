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الرئيس يستقبل النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي

الأحد 03 مارس 2019 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي


بغداد /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة العراقية بغداد، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، وعددا من النواب.

وأطلع الرئيس، الكعبي على آخر التطورات والمستجدات السياسية في الأرض الفلسطينية، كما جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في شتى المجالات.

وجرى اللقاء بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى العراق أحمد عقل، وياسر عباس.

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