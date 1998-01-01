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"فتح" تندد بتغيير "حماس" لمعالم الجندي المجهول بغزة

الأحد 03 مارس 2019 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تندد بتغيير "حماس" لمعالم الجندي المجهول بغزة


غزة / سما /

نددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الأحد، بتغيير "حماس" لمعالم نُصب الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

وقال عاطف أبو سيف الناطق باسم حركة "فتح"، "إن نصب الجندي المجهول الذي حمل الأمل والحلم وكان شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه ليس ملكا لأحد، ولا يحق لأحد أن يغير هويته ولا شكله".

وطالب أبو سيف فصائل العمل الوطني وفعاليات المجتمع المحلي باتخاذ موقف حازم تجاه مثل هذه "المسلكيات غير الوطنية"، لأن استبدال الجندي وبندقيته بمجسمات هندسية "يشكل التفافا على هوية شعبنا وكفاحه."

وتساءل: هل يعقل أن تقوم حماس بتغيير شكل الجندي المجهول أحد أبرز معالم مدينة غزة؟ مؤكدا رفض حركة فتح "الاستخفاف بتاريخ الشعوب وتضحياتها، ولا بهوية النضال الوطني ولا بالإرث الكفاحي لشعبنا."

ولفت المتحدث باسم حركة فتح،  أن بندقية الجندي المجهول تشير إلى القدس وإلى فلسطين السليبة كشاهد على مدار العقود المتتالية، بعد النكبة، وإلى تضحيات شعبنا والجنود المجهولين العرب في الطريق إلى القدس.

#حركة فتح #حركة حماس #غزة #الجندي المجهول #قطاع غزة

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