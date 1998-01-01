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الاحتلال يفرج عن الاسير ستيف مطر بعد انتهاء محكوميته

الأحد 03 مارس 2019 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الاسير ستيف مطر بعد انتهاء محكوميته


بيت لحم / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، عن الشاب ستيف منذر مطر "24"عام من مدينة بيت جالا بعد انتهاء محكوميته البالغة عامين وذلك بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

ونظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حفل استقبال للاسير المحرر ستيف مطر، وانطلق العشرات في مسيرة سيارات وهم يرفعون الاعلام الفلسطينية ويافطات تشيد بصمود الاسرى، جابت شوارع المدينة وصولا الى منزل عائلته.

وأعربت والدة الاسير المحرر عن فرحتها لاطلاق سراح نجلها الوحيد، وقالت، ان معاناة الاسرى وذويهم لا يمكن لاحد ان يعرف حجمها الحقيقي الا حينما يجربها فمنذ اللحظة الاولى من اعتقال ولدي قبل سنتين وحتى اليوم، كانت كلها ايام معاناة والم وحسرة، وهذا ينسحب على كافة الاسرى وذويهم وعلى كافة ابناء شعبنا تحت الاحتلال، معربة عن املها في ان يرى كافة الاسرى الحرية في اسرع وقت ممكن.

#الاحتلال #افراج

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