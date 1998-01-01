قصف اسرائيلي واصابات برصاص الاحتلال شمال القطاع

غزة / سما /

استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، نقطة تابعة للمقاومة الفلسطينية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ووفقا لموقع حدشوت 24 العبري، طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت هجوما قبل قليل في شمال قطاع غزة.

كما أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خلال قمع الاحتلال للمشاركين في فعاليات الارباك الليلي شرق مدينة جباليا شمال القطاع.

واكدت وزارة الصحة بغزة، أن 3 مواطنين اصيبوا بالرصاص خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا، و جرى نقلهم الى المشفى الاندونسي شمال القطاع لتلقي العلاج.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم الاحد، الى مخيم العودة شرق جباليا شمال القطاع للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

واطلق جنود الاحتلال النار صوب مئات من الشبان كانوا يشاركون في فعاليات الارباك الليلي ببلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وأشعل الشباب اطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة كما سمعت دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن أعمال الارباك الليلي.

يتبع...