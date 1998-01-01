  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قصف اسرائيلي واصابات برصاص الاحتلال شمال القطاع

الأحد 03 مارس 2019 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصف اسرائيلي واصابات برصاص الاحتلال شمال القطاع


غزة / سما /

استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، نقطة تابعة للمقاومة الفلسطينية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ووفقا لموقع حدشوت 24 العبري، طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت هجوما قبل قليل في شمال قطاع غزة.

كما أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خلال قمع الاحتلال للمشاركين في فعاليات الارباك الليلي شرق مدينة جباليا شمال القطاع.

واكدت وزارة الصحة بغزة،  أن 3 مواطنين اصيبوا بالرصاص خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا، و جرى نقلهم الى المشفى الاندونسي شمال القطاع لتلقي العلاج.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم الاحد، الى مخيم العودة شرق جباليا شمال القطاع للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

واطلق جنود الاحتلال النار صوب مئات من الشبان كانوا يشاركون في فعاليات الارباك الليلي ببلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وأشعل الشباب اطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة كما سمعت دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن أعمال الارباك الليلي.

يتبع...

الأكثر قراءة اليوم

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

ما هي تعليمات المستوى السياسي لجيش الاحتلال للتعامل مع غزة؟

والا العبري : حماس ابتكرت بالونات خطيرة والجيش يفشل في اعتراضها

صور : انطلاق أولى رحلات العمرة من غزة بعد حرمان 5 سنوات

قرار واشنطن خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ الاثنين

عامل نظافة عثر على ثروة بأغرب مكان.. فماذا فعل بها؟

"أمنيون إسرائيليون عرقلوا اعتراف واشنطن بـ’السيادة الإسرائيلية’ على الجولان"

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

قيادي فلسطيني: وفد امني مصري سيصل غزة حاملا ردوداً إسرائيلية والأوضاع ذاهبة للانفجار

البردويل

البردويل: حماس قدمت ثلاث مقترحات لمصر حول المصالحة وهي كالتالي ..

المالكي

المالكي: فلسطين اختبار و قوى الشر اجتمعت لإبادة وجودنا و حاجتنا الى وحدتنا ضروري وهام

صفقة القرن

مستشرق اسرائيلي: السلام في صفقة القرن يعني الحرب واسم بديل لخطة الفشل

بتعليمات من الرئيس ..صرف رواتب الشهداء والاسرى اليوم او غدا وجزء من الراتب للموظفين