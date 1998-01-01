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النائب العام الاسرائيلي: قرار تقديم نتنياهو إلى المحاكمة اتخذ لاعتبارات مهنية

الأحد 03 مارس 2019 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام الاسرائيلي: قرار تقديم نتنياهو إلى المحاكمة اتخذ لاعتبارات مهنية


القدس المحتلة / سما /

قال شاي نيتسان النائب العام الإسرائيلي، اليوم الاحد، إن تقديم لوائح الاتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، جاء لاعتبارات تتعلق بالبيانات والأدلة دون أية علاقة لانتماء المشبوه السياسي.

وأضاف نيتسان خلال يوم دراسي، عقد في جامعة حيفا، إنه لا أساس من صحة الادعاءات بأن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اتخذ قراره بشأن ملفات نتنياهو؛ لاعتبارات غريبة.

نيتسان أن المستشار "مندلبليت" لم يخضع لأي ضغوطات.

وأضاف: أن السياسة المتبعة منذ سنوات في النيابة العامة تقضي باتخاذ قرار في الملفات الجاهزة وعدم إرجاء ذلك بسبب الانتخابات فقط، مشددا على أن المستشار "مندلبليت" لم يخضع لأي ضغوطات.

وأوضح أنه كانت هناك خلافات بينه وبين المستشار "مندلبليت" حول لوائح الاتهام بحق "نتنياهو" وعليه فإنهما قررا نشر الرأيين إلا أنه أكد أن رأي المستشار القانوني هو الرأي الحاسم.

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