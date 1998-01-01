والا: ثلاثة وزراء من "الليكود" سيشهدون ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن ثلاثة أعضاء كبار من حزب "الليكود" سيشهدون ضد رئيس الحزب ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة ضده.

وقال موقع "والا" العبري، إنه ورد في كتاب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أسماء ثلاثة وزراء كبار من حزب "الليكود" في ملفي الفساد 2000 و4000 الموجهان ضد نتنياهو.

ووفقا للموقع العبري، سيتم استدعاء أعضاء الليكود الثلاثة وهم يريف لفين، وزئيف ألكين، وجلعاد أردان، ليدلوا بشهادتهم كشهود نيابة في ملفات الفساد المذكورة ضد نتنياهو.