  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يسلم عائلة السفير الخطيب ميدالية الانجاز _ وسام الرئيس عباس

الأحد 03 مارس 2019 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يسلم عائلة السفير الخطيب ميدالية الانجاز _ وسام الرئيس عباس


اسطنبول /سما/

سلم رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين،  اليوم الأحد، ميدالية الإنجاز _ وسام الرئيس محمود عباس، بالإنابة عن الرئيس محمود عباس، الى عائلة الفقيد السفير عبد الكريم  الخطيب قنصل فلسطين في إسطنبول.

وجاء التسليم على هامش مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى القارة الاوربية، الذي افتتح صباح اليوم، في مدينة اسطنبول، بحضور وزير خارجية تركيا مولود تشاووش اوغلو، ومدير الصندوق القومي الفلسطيني السيد رمزي خوري، وسفير فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، وسفراء فلسطين لدى القارة الأوروبية.

وأعربت عائلة الخطيب، أثناء تسلمها الوسام عن تقديرها للوسام المقدم من الرئيس محمود عباس، متمنين أن يحتفي الفلسطينيون عما قريب بتحقيق حلم دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويأتي منح عائلة الفقيد للوسام، تقديراً لعطائه ودوره الريادي والتزامه الوطني المتميز، ومسيرته النضالية المشرفة في الدفاع عن وطنه فلسطين أرضاً وشعباً وقضية عادلة.

#رياض المالكي #اسطنبول

الأكثر قراءة اليوم

منحة قطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

قصف اسرائيلي متجدد لنقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة

ما هي تعليمات المستوى السياسي لجيش الاحتلال للتعامل مع غزة؟

والا العبري : حماس ابتكرت بالونات خطيرة والجيش يفشل في اعتراضها

صور : انطلاق أولى رحلات العمرة من غزة بعد حرمان 5 سنوات

قرار واشنطن خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ الاثنين

الأخبار الرئيسية

البردويل

البردويل: حماس قدمت ثلاث مقترحات لمصر حول المصالحة وهي كالتالي ..

المالكي

المالكي: فلسطين اختبار و قوى الشر اجتمعت لإبادة وجودنا و حاجتنا الى وحدتنا ضروري وهام

صفقة القرن

مستشرق اسرائيلي: السلام في صفقة القرن يعني الحرب واسم بديل لخطة الفشل

بتعليمات من الرئيس ..صرف رواتب الشهداء والاسرى اليوم او غدا وجزء من الراتب للموظفين

السلطات المصرية تعيد 14معتمرا وجهود تبذل من اجل الحاقهم بفوج المغادرين