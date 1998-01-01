المالكي يسلم عائلة السفير الخطيب ميدالية الانجاز _ وسام الرئيس عباس

اسطنبول /سما/

سلم رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، ميدالية الإنجاز _ وسام الرئيس محمود عباس، بالإنابة عن الرئيس محمود عباس، الى عائلة الفقيد السفير عبد الكريم الخطيب قنصل فلسطين في إسطنبول.

وجاء التسليم على هامش مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى القارة الاوربية، الذي افتتح صباح اليوم، في مدينة اسطنبول، بحضور وزير خارجية تركيا مولود تشاووش اوغلو، ومدير الصندوق القومي الفلسطيني السيد رمزي خوري، وسفير فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، وسفراء فلسطين لدى القارة الأوروبية.

وأعربت عائلة الخطيب، أثناء تسلمها الوسام عن تقديرها للوسام المقدم من الرئيس محمود عباس، متمنين أن يحتفي الفلسطينيون عما قريب بتحقيق حلم دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويأتي منح عائلة الفقيد للوسام، تقديراً لعطائه ودوره الريادي والتزامه الوطني المتميز، ومسيرته النضالية المشرفة في الدفاع عن وطنه فلسطين أرضاً وشعباً وقضية عادلة.