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عقب اجتماعها بهيئة الحراك.. حماس تكشف عن نتائج زيارة وفدها لمصر

الأحد 03 مارس 2019 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب اجتماعها بهيئة الحراك.. حماس تكشف عن نتائج زيارة وفدها لمصر


غزة / سما /

كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، عن نتائج زيارة وفد حماس الأخيرة إلى العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب لقاء جرى اليوم بين إسماعيل هنية وهيئة الحراك الوطني لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة

وقال الحية " إن هنية بحث مع المسؤولين المصريين عدة ملفات، مؤكدا على عمق العلاقة مع مصر.

وأضاف:  أن هنية أكد على أهمية مسيرات العودة وكسر والحصار، واستمرارها حتى تحقيق اهدافها.

وشدد الحية أن مصر وعدت وفد حماس بأنها ستبذل جهدا كبيرا لالزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس،  إلى أن هنية أكد للمسؤولين المصريين على الثوابت الوطنية، مضيفا " استمعنا إلى تأكيدات مصر بأنها ستكون دائما مع القضية الفلسطينية.

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