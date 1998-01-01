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الحكم المحلي تدين الاعتداء على بلدية بدو

الأحد 03 مارس 2019 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم المحلي تدين الاعتداء على بلدية بدو


رام الله / سما /

أدانت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، الاعتداء الذي تعرضت له بلدية بدو ممثلة برئيسها وأعضائها ووجهاء من البلدة، أثناء قيامهم بمهامهم وخلال اجتماع لغرفة الطوارئ في مقر البلدية.

وأكدت الوزارة، أن هذا الاعتداء، خارج عن عادات وتقاليد أبناء شعبنا، الذي قدم التضحيات الجسام على درب تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس.

وشددت على أنها ستتواصل مع قيادة الأجهزة الأمنية من أجل متابعة هذه الحادثة الخطيرة، وأكدت ثقتها المطلقة بقدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة.

وجددت الوزارة تأكيدها بأن مجالس الهيئات المحلية لها صفاتها الاعتبارية وتقوم بواجباتها بمسؤولية وطنية وفق النظام والقانون، وتعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبما يحقق المصلحة العامة.

#وزارة الحكم المحلي #بلدية بدو #اعتداء #رام الله

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