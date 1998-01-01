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لرئيس يلتقي رئيس الوزراء العراقي وهذا ما بحثاه..

الأحد 03 مارس 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لرئيس يلتقي رئيس الوزراء العراقي وهذا ما بحثاه..


بغداد /سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأطلع عباس، رئيس الوزراء العراقي، على تطورات الأوضاع في فلسطين وما نواجهه من تحديات جسام على صعيد الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم صمود أهلها وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة من قبل المتطرفين وبدعم وإسناد من حكومة الاحتلال بهدف طمس هوية القدس وتغيير طابعها الحضاري والتاريخي.

وبحث الرئيس خلال اللقاء، مع رئيس الوزراء العراقي، جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، والعلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى اللقاء بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وياسر عباس.

وكان الرئيس محمود عباس قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداء اليوم في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يلتقي غدا الرئيس العراقي برهم صالح.

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