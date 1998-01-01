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تمديد اعتقال ارفاعية وتفاصيل جديدة حول عمليته

الأحد 03 مارس 2019 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال ارفاعية وتفاصيل جديدة حول عمليته


القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الأحد، اعتقال الشاب عرفات ارفاعية من سكان الخليل المتهم بقتل مستوطنة اسرائيلية ، حتى السابع من الشهر الجاري.

ويتوقع أن يقدم الإدعاء العام، لائحة اتهام ضد الشاب ارفاعية المتهم بقتل مستوطنة في القدس منذ نحو شهر.

ونشرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الاحد،  تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة في غابة بالقدس.

وبحسب الصحيفة، فإن ارفاعية وصل للمكان وهو يرتدي "قلنسوة" وبحوزته سكين استخدمها في توجيه 3 طعنات للمستوطنة، ثم جرها 150 مترا إلى عمق الغابة، وكانت تصرخ، فوضع في فمها وشاحا كانت ترتديه، قبل أن يطعنها عدة طعنات.

وأضافت: أن الشاب اعترف باغتصابها، كما أنه قام بالعملية لأسباب قومية ردا على اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

#عرفات ارفاعية #قتل #مستوطنة #القدس #اسرائيل

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