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الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض

الأحد 03 مارس 2019 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض


عمان /سما/

اعتبر عبد الناصر أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، اليوم الاحد،  الاجراءات التعسفية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيساً وأعضاء.

ورفض الوزير الأردني في تصريحات صحفية، القرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق أعضاء مجلس أوقاف القدس.

وأكد على أن اتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميماً وتمسكاً بأن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وغير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة".

وكانت سلطات الاحتلال أبعدت رئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك نائب مدير أوقاف القدس ناجح بكيرات لمدة أربعة أشهر، كما استدعت عددا آخر من أعضاء المجلس منهم الدكتور مهدي عبد الهادي.

واعتبر وزير الأوقاف الأردني هذه الاجراءات مساسا مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

#الاردن #القدس #باب الرحمة

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