زكي يؤكد تضامن فلسطين مع فنزويلا

رام الله / سما /

زار عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، اليوم الاحد، على رأس وفد من المفوضية مقر سفارة جمهورية فنزويلا لدى دولة فلسطين.

وأعرب زكي خلال لقائه بسفير فنزويلا ماهر طه، عن تضامن فلسطين ودعمها للشعب الفنزويلي الصديق ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي يتعرض لحصار تفرضه القوى المعادية للشعب الفنزويلي بهدف إخضاعه ونزع الشرعية عن الرئيس مادورو المنتخب.

وأضاف زكي: ان الشعب الفلسطيني يرفض الحصار الظالم المفروض على الشعب الفنزويلي الصديق.

بدوره، أكد السفير الفنزويلي طه الموقف الثابت للرئيس مادورو تجاه الشعب الفلسطيني، قائلا: "ان الرئيس مادورو يعتبر نفسه جزءا من الشعب الفلسطيني، وسيبقى في خندق المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة في حقه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس".