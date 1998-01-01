الوقائي يقبض على شخص قام بابتزاز 40 فتاة في بيت لحم

بيت لحم / سما /

قال بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الامن الوقائي، اليوم الاحد، إن الجهاز في محافظة بيت لحم، وبناء على العديد من الشكاوي حول حدوث عمليات ابتزاز الكترونية لعدد من الفتيات (ما يقارب الاربعين فتاة)، قام وبالتنسيق مع النيابة العامة ومن خلال فريق عمل متخصص بمتابعة الشكاوي وجمع المعلومات وتحليلها، الامر الذي ساعد بالوصول الى الشخص المشتبه به، حيث تم اعتقاله والتحرز على جهاز الحاسوب واجهزة الاتصال الخاصة به وبعد استجوابه ومواجهته بالادلة والمواد الموجودة على حاسوبه اعترف بقيامه بدبلجة صور الفتيات وابتزازهن.

واوضح البيان انه تم تحويل المتهم والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

واهاب البيان، بالمواطنين وخاصة المواطنات بعدم التعاطي مع من يقومون بمثل هذه الاعمال الدخيلة على قيم مجتمعنا الفلسطيني، والاسراع بالابلاغ عنهم لدى المؤسسة الامنية التي وجدت من اجل خدمة وحماية مجتمعنا الفلسطيني.