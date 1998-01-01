  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الوقائي يقبض على شخص قام بابتزاز 40 فتاة في بيت لحم

الأحد 03 مارس 2019 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوقائي يقبض على شخص قام بابتزاز 40 فتاة في بيت لحم


بيت لحم / سما /

قال بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الامن الوقائي، اليوم الاحد،  إن الجهاز في محافظة بيت لحم، وبناء على العديد من الشكاوي حول حدوث عمليات ابتزاز الكترونية لعدد من الفتيات (ما يقارب الاربعين فتاة)، قام وبالتنسيق مع النيابة العامة ومن خلال فريق عمل متخصص بمتابعة الشكاوي وجمع المعلومات وتحليلها، الامر الذي ساعد بالوصول الى الشخص المشتبه به، حيث تم اعتقاله والتحرز على جهاز الحاسوب واجهزة الاتصال الخاصة به وبعد استجوابه ومواجهته بالادلة والمواد الموجودة على حاسوبه اعترف بقيامه بدبلجة صور الفتيات وابتزازهن.

واوضح البيان انه تم تحويل المتهم والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

واهاب البيان، بالمواطنين وخاصة المواطنات بعدم التعاطي مع من يقومون بمثل هذه الاعمال الدخيلة على قيم مجتمعنا الفلسطيني، والاسراع بالابلاغ عنهم لدى المؤسسة الامنية التي وجدت من اجل خدمة وحماية مجتمعنا الفلسطيني.

#الامن الوقائي #بيت لحم #ابتزاز

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: السنوار بعث برسالة الى اسرائيل حول أوضاع غزة وهذا مفادها...

منحة قطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

قصف اسرائيلي متجدد لنقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة

صور : انطلاق أولى رحلات العمرة من غزة بعد حرمان 5 سنوات

قرار واشنطن خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ الاثنين

"أمنيون إسرائيليون عرقلوا اعتراف واشنطن بـ’السيادة الإسرائيلية’ على الجولان"

الأخبار الرئيسية

المالكي

المالكي: فلسطين اختبار و قوى الشر اجتمعت لإبادة وجودنا و حاجتنا الى وحدتنا ضروري وهام

صفقة القرن

مستشرق اسرائيلي: السلام في صفقة القرن يعني الحرب واسم بديل لخطة الفشل

بتعليمات من الرئيس ..صرف رواتب الشهداء والاسرى اليوم او غدا وجزء من الراتب للموظفين

السلطات المصرية تعيد 14معتمرا وجهود تبذل من اجل الحاقهم بفوج المغادرين

الشيخ عبد العظيم سلهب

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد عددا من مشايخ وقادة المسجد الأقصى