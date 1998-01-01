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اتفاق بين نتنياهو وبوتين بشأن القوات الإيرانية في سوريا

الأحد 03 مارس 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق بين نتنياهو وبوتين بشأن القوات الإيرانية في سوريا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة  الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بانه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "على اخراج القوات الإيرانية التي وصلت الى سوريا بعد بدء الحرب الاهلية، الى جانب استمرار التنسيق بشأن نشاطات إسرائيل هناك".

وأضاف نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، انه أوضح بشكل لا يقبل التأويل اثناء محادثاته مع الرئيس الروسي الخميس المنصرم، ان إسرائيل لن تسمح بالتموضع الإيراني العسكري في سوريا وإنها ستواصل التصدي له.

دعا رئيس حكومة الاحتلال،  دولا أخرى الى حذو حذوة بريطانيا في تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.

#نتنياهو #روسيا #اسرائيل #ايران

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