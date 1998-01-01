الرئيس عباس يصل بغداد بزيارة رسمية

بغداد /سما/

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.

وكان باستقبال الرئيس على أرض مطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، وعدد من المسؤولين العراقيين، وسفيرة العراق غير المقيمة صفية السهيل، وسفير فلسطين لدى العراق أحمد عقل.

ومن المقرر أن يلتقي سيادته، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لبحث الوضع السياسي الراهن وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

ويرافق الرئيس في زيارته: رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وياسر عباس.