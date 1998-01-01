الجهاد: الإبعاد دليل على قلق الاحتلال ولن يؤخر الانتفاضة في القدس

غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، اليوم الأحد، أن قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى دليل "قلق وإرباك العدو" من معركة القدس المستمرة، ومن نفير الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والمقدسات.

وقال مصعب البريم المتحدث باسم الجهاد في تصريحات صحفية إن "إبعاد العلماء والمشايخ والقيادات والمرابطين والمرابطات لن يؤخر الانتفاضة في وجه الاحتلال والتهويد"، لافتا إلى أن "شعبنا المرابط في القدس عصي على الانكسار".

وشدد البريم على استمرار دعواتنا بالنفير الشعبي من الضفة والقدس نحو المسجد الأقصى للتصدي لإرهاب الاحتلال بحق مقدساتنا.