لافروف يكشف عن سبب تاجيل صفقة القرن ويؤكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا بها

غزة / سما /

انتقد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، موضحا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بها.

و أشار لافروف في تصريحات صحفية، إلى أن "واشنطن تقول منذ عامين إنها بصدد إعلان ما تسمى "صفقة القرن" التي ستؤدي إلى سلام بين العرب والإسرائيليين"، مضيفا أن "الصفقة تأجلت من جديد إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة".

وشدد على أنه "وفقا لما يتم تسريبه من معلومات، فإن الحديث يدور حول خطوات مشبوهة، وعمليات تبادل تخالف القواعد القانونية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط"، مشككا في أن الفلسطينيين سيقبلون بالصفقة.

وأعتبر وزير الخارجية الروسي، أن "هنالك قناعة روسية بضرورة بلورة الجهود من قبل المجتمع الدولي كاملا من أجل تخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط واستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أسس الشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن الرباعية الدولية "إطار مفيد لتحقيق هذا الهدف".