"بكدار" تفتتح مبنى علاج وتأهيل مدمني المخدرات شمال القدس

القدس المحتلة / سما /

افتتح المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، اليوم الأحد، مبنى علاج وتأهيل مدمني المخدرات في بلدة جبع شمال القدس.

وجرى الافتتاح بحضور وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، وممثل محافظة القدس عبد الله صيام، وممثل جهاز الشرطة، مدير مكافحة المخدرات العقيد عبد الله عليوي، وممثلي جمعية الهدى لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، وممثلي اللجنة المقدسية العليا، وممثل وزارة الصحة الفلسطينية ناصر طريفي.

واكد مدير دائرة المشاريع في المجلس الاقتصادي رائد عنبتاوي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس المجلس الاقتصادي محمد اشتية، أهمية هذا المشروع لدعم مدينة القدس وضواحيها، واسنادها لتعزيز صمود المواطن المقدسي والحفاظ على حقوقه الصحية.

وأشار إلى أن قيمة المشروع بلغت 500 ألف دولار شملت أعمال البناء والتشطيب لمبنى بطابقين بمساحة إجمالية 800 متر مربع، إضافة إلى الأعمال الخارجية من أسوار وساحات معبدة.