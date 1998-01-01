  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"بكدار" تفتتح مبنى علاج وتأهيل مدمني المخدرات شمال القدس

الأحد 03 مارس 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

افتتح المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، اليوم الأحد، مبنى علاج وتأهيل مدمني المخدرات في بلدة جبع شمال القدس.

وجرى الافتتاح بحضور وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، وممثل محافظة القدس عبد الله صيام، وممثل جهاز الشرطة، مدير مكافحة المخدرات العقيد عبد الله عليوي، وممثلي جمعية الهدى لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، وممثلي اللجنة المقدسية العليا، وممثل وزارة الصحة الفلسطينية ناصر طريفي.

واكد مدير دائرة المشاريع في المجلس الاقتصادي رائد عنبتاوي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس المجلس الاقتصادي محمد اشتية، أهمية هذا المشروع لدعم مدينة القدس وضواحيها، واسنادها لتعزيز صمود المواطن المقدسي والحفاظ على حقوقه الصحية.

وأشار إلى أن قيمة المشروع بلغت 500 ألف دولار شملت أعمال البناء والتشطيب لمبنى بطابقين بمساحة إجمالية 800 متر مربع، إضافة إلى الأعمال الخارجية من أسوار وساحات معبدة.

#بكدار

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: السنوار بعث برسالة الى اسرائيل حول أوضاع غزة وهذا مفادها...

منحة قطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

قصف اسرائيلي متجدد لنقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

قرار واشنطن خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ الاثنين

"أمنيون إسرائيليون عرقلوا اعتراف واشنطن بـ’السيادة الإسرائيلية’ على الجولان"

دينس روس: "صفقة القرن" ستفشل اذا لم تلبِ متطلبات الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

صفقة القرن

مستشرق اسرائيلي: السلام في صفقة القرن يعني الحرب واسم بديل لخطة الفشل

بتعليمات من الرئيس ..صرف رواتب الشهداء والاسرى اليوم او غدا وجزء من الراتب للموظفين

السلطات المصرية تعيد 14معتمرا وجهود تبذل من اجل الحاقهم بفوج المغادرين

الشيخ عبد العظيم سلهب

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد عددا من مشايخ وقادة المسجد الأقصى

ما هي تعليمات المستوى السياسي لجيش الاحتلال للتعامل مع غزة؟