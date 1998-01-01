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الفهد .. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تطوير ناقلة جُند جديدة

الأحد 03 مارس 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفهد .. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تطوير ناقلة جُند جديدة


القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قام مؤخرا بتطوير مركبة عسكرية، لجعلها ناقلة جند مصُفحة، لتدخل الخدمة العسكرية خلال العام الجاري، خصوصا في المناطق الساخنة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن المركبة الجديدة تسمى "الفهد"، وهي من صناعة أمريكية، وتم تصفيحها من الداخل والخارج، لنقل الجنود بشكل آمن.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المركبة تزن حوالي 10 أطنان، ومزودة بالأنترنت والكاميرات والإنارة، من الداخل والخارج، وتتسع لحمل 14 جنديا، على الكراسي، وقادرة على حمل 2- 6 مصابين على أرضية المركبة بالدخل، أو أسرى يتم اعتقالهم بالضفة. 

وبحسب الصحيفة العبرية، تم تصفيح مركبة "الفهد" ضد الحجارة والزجاجات الحارقة، والرصاص والقذائف، والمركبة تحتوي على 5 مخارج للطواري، في حال اختراقها بالصواريخ الدقيقة.   

وأضافت صحيفة "يديعوت"، أن مركبة الفهد، تسير بسرعة  60 – 90 كم في الساعة، وقادرة على السير بالمناطق الوعرة، وبلغت تكلفة تصفيحها ما يقارب المليون شيكل، من أموال المساعدات الأمريكية السنوية.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن هذه المركبة ستدخل الخدمة بالجيش الإسرائيلي، خلال العام الجاري، وذلك لاستبدال ناقلة الجُند السابقة من طراز "الذئب"، التي مضى على استخدامها أكثر من 15 عاما.

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