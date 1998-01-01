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الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عمان

الأحد 03 مارس 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


عمان - سما -

عمان- اجتمع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد في عمان مع الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.

وناقش الجانبان جدول الأعمال المطروح على اجتماع اتحاد البرلمان العربي التي انطلقت ليلة أمس في عمان والتي تكسب أهمية خاصة في ظل العقبات المتلاحقة أمام جهود عملية السلام في الشرق الأوسط نتيجة مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة وتحركها لفرض حل استسلامي على الشعب الفلسطيني والأمة العربية ينسجم مع سياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف خاصة ما يتعلق بالقدس واللاجئين والإستيطان ويتعارض مع مبادرة السلام العربية التي أكدت على إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومناقشة تنقية أجواء العلاقات العربية بما يعزز قدرة الأمة العربية على مجابهة المخاطر التي تتعرض لها لتمزيق وحدتها .

كما ناقش بري والاحمد أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وتعزيز أمنها واستقرارها وأبعادها عن كل المحاولات التي تجري لبث الفرقة والخلافات داخلها بأساليب خبيثة .

وعبر الأحمد عن شكر وتقدير الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية على الجهود الخيرة التي يبذلها الرئيس بري من أجل المحافظة على الأمن والإستقرار في المخيمات ومحيطها اللبناني وتحسين الأوضاع .

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