الاحتلال يصدر (87) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى خلال شباط الماضي

القدس المحتلة/سما/

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (87) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال شهر شباط/ فبراير.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصادرة أمراً لمدّة أربعة شهور صدر بحقّ الأسيرة فداء دعمس (24 عاماً)، من الخليل، والمعتقلة منذ تاريخ 29 أيّار 2018، بذريعة التّحريض، علماً أنها تعرّضت للاعتداء عليها بالضّرب خلال عملية اعتقالها.

مضيفاً أن من بين الأوامر الصّادرة (37) أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1. أدهم زايد عزت نصري، جنين، 4 شهور أمر جديد

2. طارق باسم زهران، رام الله، 4 شهور تمديد

3. محمد مهند يعاقبة، جنين، 4 شهور تمديد

4. أحمد محمد بايد، رام الله، 6 شهور تمديد

5. أكرم عبد العزيز الزبيدي، الخليل، 4 شهور تمديد

6. ثائر عبد الله طه، رام الله، 6 شهور تمديد

7. بلال محمد أبو حمدي، قلقيلية، 3 شهور تمديد

8. أحمد محمد حروب، الخليل، 6 شهور تمديد

9. علي إسماعيل بطاط، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد

10. حاتم أحمد صبارنة، الخليل، 4 شهور أمر جديد

11. عبد الرحمن شوقي شعيبات، بيت لحم، 4 شهور تمديد

12. تيمور هشام برغوثي، رام الله، 3 شهور تمديد

13. باجس خليل صباح، رام الله، 4 شهور تمديد

14. منير عبد الجليل العبد، رام الله، 6 شهور أمر جديد

15. أحمد باسل ناصر، رام الله، 6 شهور أمر جديد

16. إبراهيم سلامة دار سليمان، رام الله، 4 شهور أمر جديد

17. عبد الفتاح خالد أبو سل، الخليل، 4 شهور أمر جديد

18. محمد خالد جنيدي، الخليل، 6 أمر جديد

19. شريف نايف سليمان، جنين، 4 شهور تمديد

20. قسام مجد برغوثي، رام الله، 4 شهور تمديد

21. عبد الباسط عبد المجيد الحج، جنين، 6 شهور تمديد

22. عبيدة أحمد مرعي، رام الله، 4 شهور أمر جديد

23. أشرف محمد القيسي، جنين، 6 شهور أمر جديد

24. محمد أحمد صباح، رام الله، 4 شهور تمديد

25. أنس فايز عمرو، الخليل، 6 شهور تمديد

26. أحمد محمد سليمان، رام الله، 4 شهور أمر جديد

27. معاذ رشدي عثمان، رام الله، 4 شهور أمر جديد

28. مصطفى شحادة شيباني، جنين، 6 شهور أمر جديد

29. غسان إدريس نجار، الخليل، 4 شهور تمديد

30. منتصر يحيى أبو عزوم، أريحا، 4 شهور تمديد

31. إبراهيم هاني صومان، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد

32. مراد سامي جبريل، بيت لحم، 4 شهور تمديد

33. نائل محمود أبو كويك، رام الله، 4 شهور أمر جديد

34. فراس هاني الغول، جنين، 4 شهور تمديد

35. ياسر محمود رجوب، الخليل، 6 شهور أمر جديد

36. زكريا أحمد جبريل، بيت لحم، 4 شهور تمديد

37. عيسى سامي جبريل، بيت لحم، 4 شهور تمديد

38. عبد القادر أكرم أبو عصبة، الخليل، 4 شهور تمديد

39. صهيب عدنان علان، رام الله، 3 شهور تمديد

40. أيمن رياض صبري، قلقيلية، 6 شهور تمديد

41. علي يوسف جبريل، بيت لحم، 4 شهور تمديد

42. سعيد محمد سياجات، طوباس، 4 شهور تمديد

43. أيمن محمد أبو عيد، القدس، 6 شهور تمديد

44. أدهم زياد نصري، جنين، 4 شهور أمر جديد

45. أحمد موسى حايك، القدس، 6 شهور أمر جديد

46. أحمد صالح صلاح، رام الله، 6 شهور تمديد

47. منتصر عبد السلام الحروب، الخليل، 6 شهور أمر جديد

48. طارق محمد العقيلي، الخليل، 4 شهور أمر جديد

49. فادي حسان أبو عيشة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

50. علي زهير أبو عطية، رام الله، 6 شهور أمر جديد

51. إياد حسني ابزيغ، القدس، 4 شهور تمديد

52. مصعب حسين ربيع، القدس، 4 شهور تمديد

53. عبد الرحمن حسين غليس، رام الله، 4 شهور تمديد

54. ورد محمد عبده، رام الله، 4 شهور تمديد

55. فداء محمد دعمس، الخليل، 4 شهور تمديد

56. طارق هاني أبو عيشة، الخليل، 4 شهور تمديد

57. حسن محمد عصفور، رام الله، 4 شهور تمديد

58. خليل عايد راضي، رام الله، 4 شهور تمديد

59. محمد سلامة عملة، الخليل، 4 شهور أمر جديد

60. شادي محمد شحادة، بيت لحم، 4 شهور تمديد

61. محمد يوسف برغوثي، رام الله، 6 شهور تمديد

62. نزيه سعيد أبو عون، جنين، 6 شهور تمديد

63. حسام موسى أبو شخيدم، الخليل، 6 شهور أمر جديد

64. صلاح محمود بدوان، رام الله، 6 شهور أمر جديد

65. بكر محمد أبو عبيد، جنين، 3 شهور أمر جديد

66. مجاهد محمد أبو جحيشة، الخليل، 4 شهور أمر جديد

67. بلال إبراهيم الأفندي، بيت لحم، 6 شهور تمديد

68. إبراهيم محمد خلايلة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

69. محمد وليد بني غرة، جنين، 4 شهور تمديد

70. عاصم جميل اشتية، نابلس، 4 شهور تمديد

71. إبراهيم محمود عبد المجيد، رام الله، 4 شهور أمر جديد

72. عبد الله جهاد بني عودة، طوباس، 6 شهور أمر جديد

73. منذر محمد عاشور، طولكرم، 6 شهور أمر جديد

74. عز الدين تحسين عودة، رام الله، 3 شهور تمديد

75. جمال جبر حمامرة، بيت لحم، 4 شهور تمديد

76. محمد عبد الناصر حامد، رام الله، 6 شهور أمر جديد

77. وجدي عاطف عواودة، الخليل، 3 شهور تمديد

78. أحمد جمال أبو جلغيس، بيت لحم، 4 شهور تمديد

79. باسل مصطفى أبو عيد، القدس، 6 شهور أمر جديد

80. محمد سعيد علان، رام الله، 4 شهور تمديد

81. عمرو علي الحيح، الخليل، 4 شهور أمر جديد

82. إبراهيم محمد فقيه، القدس، شهران تمديد

83. نادي طعمة الشلالدة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

84. أحمد خليل علي إبراهيم، أريحا، 6 شهور أمر جديد

85. نايف محمد بزار، البيرة، 3 شهور تمديد

86. عدي إبراهيم بهنج، رام الله، 4 شهور تمديد

87. محمد جبريل محامرة، الخليل، 4 شهور أمر جديد