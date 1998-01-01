الأردن يرفض قرار الاحتلال ابعاد الشيخ سلهب عن المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

رفض الاردن إبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى لمدة 40 يوما.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل في بيان اليوم الاحد، إن "الأردن يرفض ويدين إبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب، واعتبر ذلك خطوة تصعيدية لتعطيل أعمال إدارة الأوقاف في القدس".

وفي تصريح صحفي منفصل رفض الوزير استدعاء المخابرات الإسرائيلية، العضوين في مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس مهدي عبد الهادي وحاتم عبد القادر.

وقال إن "الخطة القادمة هي تأمين حماية لرئيس وأعضاء مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية".