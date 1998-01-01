  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نتنياهو : اتفقت وبوتين على اخراج القوات الإيرانية من سوريا

الأحد 03 مارس 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : اتفقت وبوتين على اخراج القوات الإيرانية من سوريا


القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، بانه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اخراج القوات الإيرانية التي وصلت الى سوريا بعد بدء الحرب الاهلية، الى جانب استمرار التنسيق بشأن نشاطات إسرائيل هناك.

وأضاف نتنياهو انه أوضح بشكل لا يقبل التأويل اثناء محادثاته مع الرئيس الروسي الخميس المنصرم، ان إسرائيل لن تسمح بالتموضع الإيراني العسكري في سوريا وإنها ستواصل التصدي له.

وفي مستهل حديثه، قبل ظهر اليوم الاحد، دعا نتنياهو دولا أخرى الى حذو حذوة بريطانيا في تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: السنوار بعث برسالة الى اسرائيل حول أوضاع غزة وهذا مفادها...

منحة قطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

قصف اسرائيلي متجدد لنقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

ابو مرزوق : لم اصدق خبر اجتماع مدير المخابرات السوانية بالموساد

باحِثٌ عسكريٌّ إسرائيليٌّ:غير قادرٍين على اعتراض صواريخ حزب الله وصواريخ حماس تصل إلى ما بعد حيفا

رسالة جديدة من السعودية الهاربة الى كندا "رهف"

الأخبار الرئيسية

بتعليمات من الرئيس ..صرف رواتب الشهداء والاسرى اليوم او غدا وجزء من الراتب للموظفين

السلطات المصرية تعيد 14معتمرا وجهود تبذل من اجل الحاقهم بفوج المغادرين

الشيخ عبد العظيم سلهب

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد عددا من مشايخ وقادة المسجد الأقصى

ما هي تعليمات المستوى السياسي لجيش الاحتلال للتعامل مع غزة؟

1

صور : انطلاق أولى رحلات العمرة من غزة بعد حرمان 5 سنوات