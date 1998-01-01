نتنياهو : اتفقت وبوتين على اخراج القوات الإيرانية من سوريا

القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، بانه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اخراج القوات الإيرانية التي وصلت الى سوريا بعد بدء الحرب الاهلية، الى جانب استمرار التنسيق بشأن نشاطات إسرائيل هناك.

وأضاف نتنياهو انه أوضح بشكل لا يقبل التأويل اثناء محادثاته مع الرئيس الروسي الخميس المنصرم، ان إسرائيل لن تسمح بالتموضع الإيراني العسكري في سوريا وإنها ستواصل التصدي له.

وفي مستهل حديثه، قبل ظهر اليوم الاحد، دعا نتنياهو دولا أخرى الى حذو حذوة بريطانيا في تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.