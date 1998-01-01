دليل الرجل الكامل لارتداء جميع أنواع البوت الرجالي بأناقة

وكالات / سما /

لا شك أن ارتداء أنواع البوت الرجالي المختلفة في فصل الشتاء ليست فقط للأناقة وجمال الطلة الخارجية للرجل، ففي الحقيقة أنه لا شيء أفضل من أنواع البوت الرجالي للحفاظ على درجة حرارة القدم مثالية في فصل الشتاء وتجنب غرقها عند تسلل مياه الأمطار إليها، وهذا الأمر يحدث بالنسبة للكثير من الرجال الذين لم يحصنوا أنفسهم بشراء زوج أو اثنين من أنواع البوت الرجالي المختلفة خلال أيام فصل الشتاء البارد.

والحقيقة أن أنواع البوت الرجالي قد صممت في الأساس لتكون رفيقة الجنود الوفية في ساحات المعارك خصوصاً أثناء الصقيع ودرجات الحرارة المختلفة ولكن وكما هو معتاد عالم الموضة الرجالية دائماً ما يحول الأشياء التي لا تتميز بجمال المظهر إلى عناصر غاية في الأناقة والروعة وهذا تماماً ما حدث مع رحلة تطور استخدام أنواع البوت الرجالي.

ولأن فصل الشتاء يكشر عن أنيابه الباردة خلال شهري يناير وفبراير فإن التقرير التالي يقدم أفضل المعلومات حول كيفية ارتداء أنواع البوت الرجالي بأناقة رائعة.

- ما الأمور التي يجب مراعاتها قبل شراء أنواع البوت الرجالي؟

1- خامات البوت الرجالي

من أهم العناصر التي يجب أن يهتم بها الرجل قبل شراء أي نوع من أنواع البوت الرجالي هو الابتعاد تماماً عن الأنواع منخفصة الجودة والسعر والاستثمار دائماً في أنواع البوت الرجالي ذات الجودة العالية والخامات المميزة التي تجعل الحذاء يدوم طويلاً وأكثر مقاومة لتشقق والتأثر بالمياه والأتربة والاستخدام المتكرر خاصة عند الحديث عن أنواع البوت الرجالي الجلدية عالية الجودة التي تتميز بأن أغلبيتها مصنوع يدوياً بحرفية شديدة .

2- نعل البوت الرجالي القوي

من بين أحد الأمور الهامة التي يجب أن ينظر الرجل إليها بعد الخامات المستخدمة في صناعة أنواع البوت الرجالي هو قوة النعل الخياطة التي تجعله متمسكاً بشكل قوي بالحذاء، لذلك ينصح الخبراء من أمثال جيمس فوكس مدير العلامة التجارية كروكيت أند جونز الرجال دائماً باعتماد أنواع البوت الرجالي التي تحتوي على تقنية الـ Goodyear الرائدة والشهيرة لربط النعل بإحكام إلى الجزء العلوي من خلال شريط يشبه الأضلاع من الجلد أو القماش المصنوع من الكتان المستخدم في حياكة الخيام أو أشرعة المراكب وهي الخامات المستخدمة في تثبيت النعل في معظم أنواع البوت الرجالي مرتفعة الجودة.

3- معلومات البوت الرجالي

ما لا يعرفه الكثيرون أن العديد الماركات العالمية التي تنتج أنواع البوت الرجالي المختلفة تضع معلومات كمصدر للفخر وتوضيح للعملاء حول كيفية صنع أحذيتها ومكان صنعها بجانب المواد والخامات التي تم استخدامها في الصناعة، لذلك الحرص على قراءة تلك المعلومات بالنسبة للرجل تجعله يحسن اختيار اعتماد أنواع البوت الرجالي المختلفة.

4-خامة نعل البوت الرجالي

بجانب الحرص على قوة النعل ومدى ثباته في جسم أنواع البوت الرجالي المختلفة على الرجال ممن تعتمد طلتهم الشتوية على ارتداء أنواع البوت الرجالي المختلفة الحرص على الراحة في المقام الأول، وذلك من خلال الميل إلى اختيار النعل المطاطي المصنوع خصيصاً ليقدم المزيد من الراحة وخفة الحركة بالنسبة للرجال.

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1- بوت الهايكنج الرجالي-Hiking Boot

في الأساس صممت أنواع البوت الرجالي المختلفة من نمط الهاكينج لتأمين أقصى درجات الحماية والراحة بالنسبة لمحبي قطع المسافات الطويلة أثناء التنزه أو تسلق الجبال، ولكن حالياً ومع اكتساب أنواع البوت الرجالي من نمط الهايكنج شعبية جارفة خاصة بالنسبة لموضة شتاء 2019 فإن اعتماد بوت الهايكنج على بناطيل الجينز الرجالي بجانب البناطيل القماشية، بالإضافة إلى بناطيل الكتان والبدل الرجالية أسلوب معاصر وأنيق للغاية يعكس مدى ثقة الرجال في اعتماد بوت الهايكنج.

2-بوت بروج-Brogue Boots

ارتداء أنواع البوت الرجالي الطويلة من نمط بروج-Brogue تمنح طلة الرجل جاذبية شتوية لا تقاوم، فهذا النوع من الأحذية يتكامل مع طلة الرجل الرسمية عند اعتماد البدل الصوفية أو بناطيل الكتان والقمصان الرائعة المتناغمة مع معطف شتوي طويل وبالتأكيد بناطيل الدنيم أو الجينز رفيقة رائعة بالنسبة لبوت بروج-Brogue.

3- بوت العمل -Work Boots

من أنواع البوت الرجالي الأكثر انتشاراً بين الرجال بكل تأكيد ويطلق عليها الـ safety bootبمفهومها الأكثر انتشاراً والحقيقة أن الأنواع مرتفعة الجودة من هذا النمط صممت بالفعل لتحمي القدمين بالنسبة لأصحاب المهن الصعبة فهي مقاومة للمياه وصلبة ومريحة للغاية للقدمين وسرعان ما اندمجت في عالم الأناقة الرجالية ولعل الحذاء الأصفر من تمبرلاند خير دليل على ذلك حيث أصبحت تلك الأحذية من أشهر الأنواع بين فناني الهيب هوب والرجال التي يفضلون اختيار طلة الكاجوال وارتداء الجينز بشكل أساسي.

4- بوت كومبات -Combat Boots

هي من أشهر أنواع البوت الرجالي العسكرية في الأساس، فتلك الأحذية ذات الرقبة الطويلة متينة ومصصمة للعمل في البيئات الصعبة مريحة بشكل لا يصدق للكاحل والقدم وبسبب ماضيها العسكري فإنها مثالية لطلة الكاجوال بمختلف أنواعها.

5- بوت تشيلسي-Chelsea Boots

دائما ما تكون أنواع البوت الرجالي من نمط تشيلسي-Chelsea Boots الأكثر مرونة ورعة على الإطلاق ليس فقط بسبب التعدد والتنوع الكبير في الخامات المستخدمة في صناعتها من حيث الجلد أو الجلد المدبوغ "القطيفة والشمواه" أو حتى وجودها بألوان متعددة، ولكن أيضاً لأنها تتناسب مع أي نمط من أنماط الملابس في تناغم بمثالية مع كافة أذواق الرجال.

6-بوت الكاحل-Ankle Boots

لا يعرف الكثيرون أن أنواع البوت الرجالي القصيرة كانت مصصمة للجنود الذين يخوضون المعارك في البيئات الرملية، ولكن هذا الأمر لم يمنع بأن تكون من بين أفضل أنواع البوت الرجالي على الإطلاق بسبب توفيرها الأناقة الدائمة مع بناطيل الجينز خاصة للأنواع المصنوعة من الجلد المدبوغ (القطيفة-الشمواه)، كما أن الأنواع الجلدية منها مثالية مع البدل الرجالي الرسمية.