الفيفا يبدد أحلام تشيلسي بالتعاقد مع زيدان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزي بأن نادي تشيلسي لن يستطيع الحصول على خدمات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق بسبب عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد الفريق اللندني بمنعه من التعاقد مع اللاعبين لفترتي انتقالات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد فرض عقوبة قاسية على نادي تشيلسي بمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتي انتقالات، لانتهاك البلوز قوانين فيفا الخاصة بالتعاقد مع لاعبين قُصّر.

وبالرغم من قدرة استئناف نادي تشيلسي ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلا أنه سيكون من الصعب على براءة البلوز من هذه العقوبة أو تخفيفها على أقل تقدير بسبب قيام النادي اللندني بانتهاك قوانين الفيفا في 26 لاعبًا.

وأشارت صحيفة “ذا صن” بأن نادي تشليسي كان يحاول في الفترة الماضية إقناع الفرنسي زين الدين زيدان الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي، بالإضافة لتتويجه بالدوري الإسباني مرة مع ريال مدريد بتولي مسؤولية البلوز ابتداءً من الموسم المقبل، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي فشل حتى الآن في الظهور بصورة جيدة مع الفريق اللندني.

وأكملت الصحيفة بأن نادي تشيلسي كان قد وعد زين الدين زيدان بسوق انتقالات تاريخية للبلوز في الصيف المقبل بالتعاقد مع لاعبين بمبلغ 200 مليون استرليني.

ولكن بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم سيكون من المستحيل تنفيذ هذا الوعد، مما سيصعب المهمة على تشيلسي بالتعاقد مع زين الدين زيدان المراقب أيضًا من قبل نادي يوفنتوس الإيطالي بعد الأخبار التي تؤكد رحيل ماسيمليانو أليجري عن السيدة العجوز بنهاية هذا الموسم.