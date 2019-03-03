الدفاع المدني يتعامل مع 410 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 146410 حادث منها 79 حادث حريق و331 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة منها 290 حالة خلال المنخفض الجوي نهاية الأسبوع ؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة 33 شخص في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد 3/3/2019 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومنجرة ومؤسسة عامة ومؤسسة تعليمية ومحليين تجاريين ومخزن ومطعم وكراج ومحولات وأعمدة كهربائية وحالات حرائق مختلفة ، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وحالات شغب وشجار والمدافئ وأسباب مجهولة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ، وحالات إنقاذ محاصرين وأشخاص مصابين وإنقاذ ممتلكات ، وحالات إنهيار ، وتصريف وشفط مياه وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات عالقة ، ، وفتح طرق ومعالجة وإحتواء تسرب للغاز المنزلي ، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها ؛ وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت : نتيجة الأمطار والسيول وحالة الجو ، وإنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات ، وحالات ناتجة عن الكهرباء ، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة ، وإنقاذ من منزل مغلق ، ونتيجة للإهمال ، وحالات نتيجة عوامل طبيعية وحالات أعمال الحفريات وإسطوانات غاز وأسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 775 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1582 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 198 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 73 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية ومدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 15352 متدرب .