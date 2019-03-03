  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني يتعامل مع 410 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الأحد 03 مارس 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 146410 حادث منها 79 حادث حريق و331 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة منها 290 حالة خلال المنخفض الجوي نهاية الأسبوع ؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة 33 شخص في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد 3/3/2019 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومنجرة ومؤسسة عامة ومؤسسة تعليمية ومحليين تجاريين ومخزن ومطعم وكراج ومحولات وأعمدة كهربائية وحالات حرائق مختلفة ، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وحالات شغب وشجار والمدافئ وأسباب مجهولة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ، وحالات إنقاذ محاصرين وأشخاص مصابين وإنقاذ ممتلكات ، وحالات إنهيار ، وتصريف وشفط مياه وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات عالقة ، ، وفتح طرق ومعالجة وإحتواء تسرب للغاز المنزلي ، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها ؛ وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت : نتيجة الأمطار والسيول وحالة الجو ، وإنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات ، وحالات ناتجة عن الكهرباء ، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة ، وإنقاذ من منزل مغلق ، ونتيجة للإهمال ، وحالات نتيجة عوامل طبيعية وحالات أعمال الحفريات وإسطوانات غاز وأسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 775 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1582 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 198 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 73 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية ومدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 15352 متدرب .

#الدفاع المدني

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: السنوار بعث برسالة الى اسرائيل حول أوضاع غزة وهذا مفادها...

منحة قطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

قصف اسرائيلي متجدد لنقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

ابو مرزوق : لم اصدق خبر اجتماع مدير المخابرات السوانية بالموساد

باحِثٌ عسكريٌّ إسرائيليٌّ:غير قادرٍين على اعتراض صواريخ حزب الله وصواريخ حماس تصل إلى ما بعد حيفا

رسالة جديدة من السعودية الهاربة الى كندا "رهف"

الأخبار الرئيسية

بتعليمات من الرئيس ..صرف رواتب الشهداء والاسرى اليوم او غدا وجزء من الراتب للموظفين

السلطات المصرية تعيد 14معتمرا وجهود تبذل من اجل الحاقهم بفوج المغادرين

الشيخ عبد العظيم سلهب

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد عددا من مشايخ وقادة المسجد الأقصى

ما هي تعليمات المستوى السياسي لجيش الاحتلال للتعامل مع غزة؟

1

صور : انطلاق أولى رحلات العمرة من غزة بعد حرمان 5 سنوات